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У французской фигуристки расстегнулось платье прямо во время выступления. Классика
У Габриэллы Пападакис весьма говорящая фамилия.
В ходе короткого танца у французской фигуристки Габриэллы Пападакис отлетела верхняя застежка платья.
На несколько секунд у спортсменки оголилась грудь. «Было тяжело, такое случилось со мной впервые. Но я старалась сосредоточиться и закончить программу без других неприятностей. На Олимпиаде произошел мой самый страшный кошмар. Все, что я могла сделать – это молиться», – сказала Пападакис.
Габриэлла ПападакисGetty Images
- В паре с Гийомом Сизероном Пападакис заняла второе место в короткой программе с результатом 81,93.
- Лидируют канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр. В короткой программе они установили мировой рекорд 83,67 балла.
- Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняла шестое место с результатом 75,47 баллов.
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