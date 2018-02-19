Алина Загитова прервала тренировку из-за прихода допинг-офицеров

Российская фигуристка Алина Загитова покинула официальную тренировку на ОИ в Пхёнчхане из-за требований допинг-офицеров. Загитова вышла на вечернюю тренировку на олимпийской арене в Канныне, но покинула лед уже через 5 минут, сообщает «Р-Спорт».

«Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер ВАДА и произвел у нее забор крови. Таким образом, тренировка оказалась сорвана», – рассказали в штабе российской команды.

Помимо анализов крови, от Загитовой потребовали сдать мочу, но эта процедура была отложена из-за нервного состояния фигуристки.

Загитова завоевала серебряную медаль Игр в командном турнире.

ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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