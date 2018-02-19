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Юдзуру Ханю: «Без обезболивающих я не могу ни прыгнуть, ни приземлиться»
Спорт калечит.
Олимпийский чемпион Пхёнчхана Юдзуру Ханю признался на пресс-конференции, что так до конца не залечил травмированную лодыжку.
«Без обезболивающих я не могу ни выполнить прыжок, ни приземлиться. Я перенес много горестей и страданий. Меня мучают опасения, что мне придется уйти из фигурного катания из-за травмы. Не знаю, сколько времени займет лечение.
Но, думаю, без этих трудностей я бы не взял золото. Я прошел через многое и многому научился», – цитирует Ханю The Japan News.
- У Ханю по два золота Олимпийских игр (2014, 2018) и чемпионатов мира (2014, 2017).
- Японец принес стране одну из двух золотых медалей Пхёнчхана.
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