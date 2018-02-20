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Вирчу и Мойр завоевали золото c мировым рекордом, Боброва и Соловьев – пятые
Еще один рекорд у пары Пападакис – Сизерон.
Канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр (206,07) завоевали золото в парных танцах Олимпиады в Пхёнчхане. Серебро взяли французы Габриэла Пападакиси Гийом Сизерон (205,28), бронзу – Майа и Алекс Шибутани (192,59) из США.
Российская пара Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (186,92) добилась пятой строчки. Другая пара из России – Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – заняли 13-е место (162,24).
- Тесса Вирчу и Скотт Мойр побили мировой рекорд Габриэлы Пападакиси Гийома Сизерона, который они установили в Москве на ЧЕ-2018 (203,16).
- Вирчу и Мойр также в Пхёнчхане установили рекорд короткой программы (83,67).
- Канадская пара стала самой титулованной в мире – золото в турнире танцевальных дуэтов, золото Пхенчхана-2018 в командном турнире и два серебра Сочи-2014, семь наград чемпионатов мира (3-3-1), три раза побеждали на чемпионатах четырех континентов, однажды – финал Гран-при.
- Пападакис и Сизерон побили мировой рекорд в произвольном танце (123,35).
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