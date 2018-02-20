Загитова и Медведева – Месси и Роналду фигурного катания. Это главный баттл Олимпиады-2018 в Корее

21 мая 2008 года. Москва. Камера выхватывает плачущего от счастья Криштиану Роналду. Только что его «МЮ» взял Лигу чемпионов в качестве восклицательного знака для гениального сезона португальца. Два личных мини-требла (лучший бомбардир-лучший игрок-титул) в АПЛ и ЛЧ не оставят никому шанса через полгода, когда Рон получит первый «Золотой мяч». Ему всего 23 и, кажется, что в ближайшее десятилетие равных не появится.

31 марта 2017 года. Евгения Медведева ставит мировой рекорд на чемпионате мира в Хельсинки. Уже два года она выносит всех, как Родченков пробирки из сочинской лаборатории, не проиграв за два года ни одного крупного старта. Тотальное доминирование на каждом турнире. Через пару недель на командном чемпионате мира она еще раз перепишет рекорды, золотую медаль Пхёнчхана ей повесят практически за год до соревнований.

Эти две совершенно не связанные истории объединяет один сюжет – ровно через год от тотального лидерства монстров не останется следа.

Евгения МедведеваGetty Images

Лионелю Месси через месяц после московского финала ЛЧ исполнится 21. Лео выглядит как 13-летний подросток, смотрит на трюкачества Роналдиньо с открытым ртом и иногда выдает гениальные перфомансы, например, хет-трик «Реалу» на «Камп Ноу». Аргентинец еще не знает, что новый главный тренер «Барсы» Пеп Гвардиола всего через год сделает из него главную звезду лучшей команды в истории футбола, а самого Месси будут сравнивать, нет, не с Роналду – а с Пеле, Кройфом и Марадоной.

Завистники будут троллить, что без Хавиньесты Месси – никто, но для истории важен только результат: следующие четыре года единственной ролью Роналду на церемониях вручения «Золотого мяча» будет квадратик проигравшего номинанта. Четыре года подряд. Космос.

Алина достигла космоса в первый же взрослый сезон, теперь уже она не проиграла ни одного старта за год, а на чемпионате Европы-2018 нанесла первое за 2,5 года поражение Медведевой. Которая, к слову, откатала обе программы практически идеально, но все равно проиграла пять с половиной баллов.

Аналогию с Лео Загитова заслужила не только эталонной технической оснащенностью: чего стоит каскад, который больше не делает никто в мире – тройной лутц + тройной ритбергер. Алина при этом – не бездушная машина по вколачиванию прыжков во вторую половину программы (до некоторых в Америке это еще, правда, не дошло). Компонентно Загитова превосходит Медведеву образца первого взрослого сезона и уступает ее нынешней версии всего пару баллов (Алине – 15 лет). При этом в олимпийской произвольной командника вторая оценка получилась выше, чем у Костнер – чтобы понять, насколько это круто, достаточно вспомнить грибы-компоненты в программе Костнер.

Первая оценка Общая оценка Первая оценка Общая оценка Медведева (ЧЕ-2016) 33,77 70,50 Медведева (ФГП-2015) 34,38 72,37 Загитова (ЧЕ-2018) 36,28 75,30 Загитова (ФГП-2017) 33,77 70,50

Первый взрослый сезон Медведевой и Загитовой

Теперь уже Медведевой нужно догонять – при равных прокатах преимущество Загитовой в технике становится решающим. Речь даже не про Олимпиаду – баттлиться девушки будут весь следующий олимпийский цикл. И здесь Жене не мешало бы съездить на «Бернабеу», как недавно это сделал Хабиб, и обменяться подарками с Роналду. И попросить совета. Он ведь тоже проходил через это: быть выдающимся, но только вторым. Причем его отставание казалось неотыгрываемым, но. Четыре «Золотых мяча» за пять лет, три Лиги чемпионов за четыре года, титул чемпиона Европы – и определение лучшего превращается исключительно во вкусовщину. Медведевой всего 18, и она точно может добрать сама. Не дожидаясь пубертата соперницы.

Алина ЗагитоваGetty Images

К личным соревнованиям главные суперзвезды ОАР подходят с победами в женской части командника и статусом безоговорочных фаворитов. Велик соблазн сравнить их с Плющенко и Ягудиным, но это будет слишком притянуто – между ними нет конфликта, есть только здоровое соперничество и задорное желание перепрыгать всех и побеждать. Разница между ними и всеми остальными в сумме 10-15 баллов т.е. Женя и Алина могут два-три прыжка просто не исполнять и все равно выиграют. Так они и поднимают женскую одиночку на космический уровень, все выше и выше. Как все это десятилетие делали два величайших футболиста современности.

Станет ли противостояние Жени и Алины таким же знаковым и долгоиграющим, как у Криша с Лео, покажет время. Но в короткой программе Пхёнчхана-2018 три десятка фигуристок выйдут бороться со своими сложными и не очень программами. И только две хрупкие девушки из России будут бороться друг с другом за золото.

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