Евгения Медведева откатала короткую с мировым рекордом. Алина Загитова побила его через 10 минут

В среду, 21 февраля, русская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе личных соревнований Олимпиады. Она выступила с результатом 81,61 балла.

Но через 10 минут на лед вышла другая спортсменка из России – Алина Загитова – и обновила мировой рекорд Медведевой – 82,92.

«Выступление было лучше, чем в командном первенстве. Но каскад можно было сделать получше. Когда в программе его сделала, подумала: «Эх, не то!». Постоянно идет анализ, что и как можно улучшить», – сказала Медведева «Р-Спорту» сразу после выступления.

Евгения МедведеваGetty Images

«У меня мировой рекорд?! Я и не знала! Рада, что так получилось. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если откатаю чисто, получу высокие баллы», – приводит слова Загитовой «Спорт-Экспресс».

«Два мировых рекорда за 10 минут? Это исторический момент, особенный! Такое редко бывает. Буду готовиться к произвольной программе так, чтобы оставить всю себя на льду», – добавила Евгения Медведева после выступления Алины Загитовой.

Третий результат показала Кейтлин Осмонд из Канады – 78,87 балла.

Еще одна фигуристка из России Мария Сотская показала 12-й результат, набрав 63,86 балла.

Алине Загитовой 15 лет. Евгении Медведевой – 18.

Вот здесь на примере Месси и Роналду тебе объяснят, почему противостояние Медведевой и Загитовой – главный баттл Олимпиады.

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