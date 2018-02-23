Судьи тащат своих. Фигурному катанию нужно менять систему оценок

Международный союз конькобежцев решил реформировать систему оценок в фигурном катании. Среди предлагаемых новшеств – замена короткой и произвольной программы на артистическую и техническую. Медали при этом будут разыгрываться в каждой программе в отдельности и по сумме баллов за обе. Градация надбавок (GOE) расширится с -5 до +5, также планируется понизить стоимость четверных прыжков и выбросов.

ISU ищет наиболее объективный баланс между технической сложностью и артистизмом, но организация борется с симптомами – не с причинами. Нынешняя система не так плоха, но в ней нужно разбираться с произволом судей.

Оценка выступления – среднее значение баллов, выставленных судейской панелью из девяти человек. Поэтому значимое отклонение оценки хотя бы одного судьи существенно влияет на итоговый балл. И это большая проблема.

Пхёнчхан-2018, судьи в фигурном катанииGetty Images

В судейской панели негласно существуют коалиции и блоки: американский (часто к ним примыкают рефы из западной Европы), европейский (Россия, страны СНГ и восточная Европа) и азиатский. Как и в любом виде спорта с субъективными оценками, судьи часто накидывают баллы спортсменам из стран своего блока (если, они, конечно не борются между собой). Судьи других блоков, напротив, чуть придерживают оценки. На основе такого баланса формируется вполне справедливая оценка.

Но некоторым судьям на соревнованиях сносит крышу, и они творят беспредел. Ниже – несколько ярких судейских перфомансов сезона-2017/18 в фигурке.

Кейс №1. Не пустить соперницу в Финал Гран-при

Перед заключительным этапом серии Гран-при Skate America на последнюю путевку в финал претендовали Полина Цурская и американка Эшли Вагнер. Хозяйку этапа выводила в финал победа, Полине было достаточно занять второе место, опередив при этом Эшли. Обе не слишком удачно выполнили короткую, но хорошее исполнение произвольной оставляло шансы, особенно Полине, задача которой была немного проще.

Цурская вышла на лёд раньше Вагнер и откатала не на максимум, что не помешало русскому рефери поставить почти 140 баллов. Глядя на это, судья из США не стал испытывать судьбу, поставив Полине жалкие 125 баллов, чтобы первые два места ей точно не светили. Потом он даже катание Карен Чен оценил выше. К сожалению, старания Роберта Розенблута (так зовут рефери) прошли даром – Вагнер не смогла закончить произвольную, последняя путевка в Финал Гран-при ушла к японке Каори Сакамото.

Кейс №2. Добыть серебро для Осмонд

После короткой программы Финала Гран-при канадка Кейтлин Осмонд стала лидером, обойдя двух россиянок – Алину Загитову (вторая) и Марию Сотскову (четвертая с небольшим отставанием в 3,5 балла). Бороться с Алиной в тот вечер (как и почти в любой другой вечер) было нереально, поэтому рефери из Канады Джефф Лукашик сосредоточился на борьбе с Машей.

Несмотря на существенно разнящиеся в пользу россиянки прокаты, канадец поставил Осмонд на 8,5 баллов выше. Сотскова по сумме обошла-таки канадку всего на 1,2 балла и взяла серебро. Но было близко.

Обратил на себя внимание и итальянский арбитр. Медаль Каролине Костнер не досталась, но Пабло Пиццокари сделал все что мог: 148,84 – он точно не перепутал прокаты Каро и Загитовой?

Кейс №3. Оторваться от России

И вот уже Олимпиада. Командный турнир, произвольная у пар. Заключительный вид программы во второй день, который решает очень многое в борьбе за золотые медали между Канадой и Россией. Отставание от североамериканцев – 5 баллов. Задача Забияко и Энберта максимально не отстать.

Ребята выходят после отлично откатавших итальянцев. Выступление достойное, но не без помарок. И в, общем-то, судьба золота уже примерно ясна. Но канадцу из судейской панели мало, и при общей оценке в 133 балла, он поставил россиянам на 10 (!) баллов меньше. Маркеи/Хотареку проиграли по делу, но ведь реф пытался даже под американцев загнать. Конечно, не получилось, но осадок остался – как бы ни хотелось золота, нельзя действовать так топорно.

Кейс №4. Тотальный слив

Абсолютная жемчужина подборки – и тоже Олимпиада-2018. В прошлых кейсах судьи поработали на своих, но так куражиться, как китаец Вейгуанг Чен, не позволял себе никто. Цзинь Боян – хороший фигурист, но Чен решил, что фигуристу из Поднебесной нужна медаль при любых раскладах.

В короткой программе господин Чен поставил китайцу:

на 9 баллов больше, чем Хави Фернандесу;

на 11 баллов больше, чем Шоме Уно;

и даже на балл больше, чем Юдзуру Ханью.

Другие судьи подобную расстановку не оценили и коллективно отправили Бояна на законное четвертое место. Но Вейгуанг не сдавался и, несмотря на падение, оценил прокат Бояна в произвольной программе на, внимание, 217,7 балла. Во вселенной судьи Чена фигурист из Китая в сумме накатал на 330,45 баллов – это абсолютный рекорд.

Выступление Фернандеса в сумме получило на 45 (сорок пять!) баллов меньше. Шому Уно повезло – разница всего 38 баллов, и это при том, что Уно откатал без падений. Хави хоть и сорвал пару элементов, но по компонентам должен был убирать Бояна на раз.

Добро победило, Боян не стал призером, хотя этих неадекватных баллов хватило, чтобы обогнать Натана Чена с его грандиозным прокатом произвольной. Итоговая разница между ними – 0,42 балла. Хорошо, что это не стало ценой медали.

Бонус. Россия vs. Канада в Пхёнчхане

А теперь главное соревнование для России на Олимпиаде-2018. Произвольная программа у женщин.

Несколько важных моментов:

абсолютно одинаковая итоговая оценка за произвольную у Медведевой и Загитовой. Сотая в сотую – такого на Олимпиадах еще не было;

Загитову в произвольной поставили на первое место четверо судей, Женю – трое, канадку Осмонд – двое.

В отсутствии японского судьи в панели борьба за золото развернулась в том числе между рефери из Канады и России. Реф Николь Леблан-Ричард несмотря на степ-аут на тройном лутце у Кейтлин поставила ей сумасшедшие 157,62. Почти столько же, к примеру, получила Алина в командном турнире с безупречным прокатом и прыжками во второй половине.

Елена Фомина ответила, поставив канадку в своих оценках на четвертое место – 144,82. Итоговая оценка Осмонд тоже кажется завышенной, но не добрать даже до 145 – это перебор. В свою очередь, канадский судья сняла пару баллов у Медведевой (видимо, поверив в возможное серебро Осмонд). Только рефы из Канады, Китая и Бельгии поставили Жене меньше 155 баллов.

Подобные примеры – совсем лютый судейский треш. Его можно устранить, например, вычеркиванием самой высокой и низкой оценки. Так давно делают в других видах спорта с субъективными оценками – это исключает ситуацию, когда судья решает судьбу равных прокатов выставлением неадекватных баллов.

Судьи на Олимпиаде-2002Eurosport

Проблема куда шире – зачастую судьба медалей или титулов решается менее явным судейским консенсусом. Система, которая была призвана навсегда исключить ситуацию а-ля Слуцкая-2002 (заниженная оценка от одного судьи лишила Ирину золота), сбоит не из-за того, что она плохая. Дело вообще не в системе оценок, а в ответственности судей.

Необходимо заставить их отвечать за оценки. Банить, если доказано, что оценка неадекватна. Ротировать. Перестать заниматься ерундой типа пересчета стоимости элементов, а, наконец, начать жестко контролировать и карать зарвавшийся обслуживающий, в общем-то, персонал. Пока единственной, что грозит за произвол – бомбежка в интернете – даже самая идеальная и выверенная система этот серпентарий не вывезет.

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