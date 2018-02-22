ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

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11 фоток канадской фигуристки, которая очень-очень похожа на Тейлор Свифт

11 фоток канадской фигуристки, которая очень-очень похожа на Тейлор Свифт
Артем Буторин

1 час назадОбновлено 49 мин. назад

Ларкин Остман вполне могла бы стать дублером певицы.

Ларкин и цветочки

Ларкин и послание фанатов

Ларкин и тыковки

Ларкин и купальный сезон

Ларкин и всего по бокальчику

Ларкин и улыбка

Ларкин и фанаты

Ларкин и йога

Ларкин и зима

Ларкин и путь к морю

Ларкин и лучший друг

Тейлор Свифт выглядит вот так, если что

  • Сегодня, 22 февраля, Ларкин исполнилось 20 лет.
  • Олимпиада в Пхёнчхане – первая в карьере Остман. У нее еще нет медалей, но и у Тейлор Свифт тоже.
  • В сезоне-2012/13 она выиграла юниорский чемпионат Канады.

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