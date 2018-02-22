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11 фоток канадской фигуристки, которая очень-очень похожа на Тейлор Свифт
Ларкин Остман вполне могла бы стать дублером певицы.
Ларкин и цветочки
Ларкин и послание фанатов
Ларкин и тыковки
Ларкин и купальный сезон
Ларкин и всего по бокальчику
Ларкин и улыбка
Ларкин и фанаты
Ларкин и йога
Ларкин и зима
Ларкин и путь к морю
Ларкин и лучший друг
Тейлор Свифт выглядит вот так, если что
- Сегодня, 22 февраля, Ларкин исполнилось 20 лет.
- Олимпиада в Пхёнчхане – первая в карьере Остман. У нее еще нет медалей, но и у Тейлор Свифт тоже.
- В сезоне-2012/13 она выиграла юниорский чемпионат Канады.
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