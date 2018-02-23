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Алина Загитова и Евгения Медведева разделили золото и серебро
Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.
В короткой программе Загитова и Евгения Медведева друг за другом побили мировой рекорд, впереди была Алина – 82,92 балла.
В произвольной программе Загитова показала результат в 239,57 балла. Это ниже ее личного достижения во второй части соревнований. Загитова стала олимпийской чемпионкой Пхёнчхана.
Евгения Медведева чисто выполнила прокат и получила от судей 238,26 балла. Она выиграла произвольную программу, но осталась второй по сумме баллов. Медведева стала серебряным призером Игр-2018.
Бронзовую медаль взяла канадка Кейтлин Осмонд. Она уступила Загитовой больше восьми баллов.
Еще одна фигуристка из России Мария Сотскова получила от судей 198,10 балла в сумме и заняла восьмое место.
- Русское женское одиночное катание защитило золото. На Играх-2014 в Сочи Аделина Сотникова принесла сборной России первую в истории страны победу на Олимпиадах.
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