Алина Загитова и Евгения Медведева разделили золото и серебро

В короткой программе Загитова и Евгения Медведева друг за другом побили мировой рекорд, впереди была Алина – 82,92 балла.

В произвольной программе Загитова показала результат в 239,57 балла. Это ниже ее личного достижения во второй части соревнований. Загитова стала олимпийской чемпионкой Пхёнчхана.

Евгения Медведева чисто выполнила прокат и получила от судей 238,26 балла. Она выиграла произвольную программу, но осталась второй по сумме баллов. Медведева стала серебряным призером Игр-2018.

Бронзовую медаль взяла канадка Кейтлин Осмонд. Она уступила Загитовой больше восьми баллов.

Еще одна фигуристка из России Мария Сотскова получила от судей 198,10 балла в сумме и заняла восьмое место.

Русское женское одиночное катание защитило золото. На Играх-2014 в Сочи Аделина Сотникова принесла сборной России первую в истории страны победу на Олимпиадах.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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