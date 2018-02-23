ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Getty Images

Слезы Евгении Медведевой, от которых сердце сжимается до размеров горошины

Слезы Медведевой, от которых сердце сжимается до размеров горошины
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Эмоции, пробивающие прямо в душу.

Евгения Медведева выиграла серебро Олимпиады в Пхёнчхане, уступив лишь соотечественнице Алине Загитовой.

После проката и оглашения результатов фигуристка не сдержала слез.

Евгения Медведева

Евгения МедведеваGetty Images

Евгения Медведева

Евгения МедведеваGetty Images

Евгения Медведева

Евгения МедведеваGetty Images

Евгения Медведева

Евгения МедведеваGetty Images

Евгения Медведева

Евгения МедведеваGetty Images

  • Евгения Медведева выиграла произвольную программу, но по сумме уступила Алине Загитовой чуть больше балла (238,26 против 239,57). Бронзу завоевала Кейтлин Осмонд из Канады.
  • Медведева – двукратная серебряная призерка ОИ в Пхёнчхане.

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