Getty Images
Слезы Евгении Медведевой, от которых сердце сжимается до размеров горошины
Эмоции, пробивающие прямо в душу.
Евгения Медведева выиграла серебро Олимпиады в Пхёнчхане, уступив лишь соотечественнице Алине Загитовой.
После проката и оглашения результатов фигуристка не сдержала слез.
Евгения МедведеваGetty Images
Евгения МедведеваGetty Images
Евгения МедведеваGetty Images
Евгения МедведеваGetty Images
Евгения МедведеваGetty Images
- Евгения Медведева выиграла произвольную программу, но по сумме уступила Алине Загитовой чуть больше балла (238,26 против 239,57). Бронзу завоевала Кейтлин Осмонд из Канады.
- Медведева – двукратная серебряная призерка ОИ в Пхёнчхане.
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