ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

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Евгения Медведева: «У меня в планах следующая Олимпиада»

Медведева: «У меня в планах следующая Олимпиада»
Eurosport

1 час назад

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Игр в Пхёнчхане не покинет фигурное катание.

Евгения Медведева прокомментировала эмоции после произвольной программы Игр-2018 и планы на будущее.

«То, что я так выступила после травмы – моя маленькая победа. Слезы – это выплеск эмоций. Это не счастье и не горечь. Просто заплакала. Никогда такого не было.

У меня в планах следующая Олимпиада, конечно. Я обожаю этот спорт, не собираюсь его оставлять. Буду наслаждаться такими моментами и вкладывать всю душу», – цитирует Медведеву Lenta.ru.

  • Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы.
  • На Олимпиаде-2018 Евгения уступила только Алине Загитовой.

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