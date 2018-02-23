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Евгения Медведева: «У меня в планах следующая Олимпиада»
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Игр в Пхёнчхане не покинет фигурное катание.
Евгения Медведева прокомментировала эмоции после произвольной программы Игр-2018 и планы на будущее.
«То, что я так выступила после травмы – моя маленькая победа. Слезы – это выплеск эмоций. Это не счастье и не горечь. Просто заплакала. Никогда такого не было.
У меня в планах следующая Олимпиада, конечно. Я обожаю этот спорт, не собираюсь его оставлять. Буду наслаждаться такими моментами и вкладывать всю душу», – цитирует Медведеву Lenta.ru.
- Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы.
- На Олимпиаде-2018 Евгения уступила только Алине Загитовой.
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