Евгения Медведева: «У меня в планах следующая Олимпиада»

Евгения Медведева прокомментировала эмоции после произвольной программы Игр-2018 и планы на будущее.

«То, что я так выступила после травмы – моя маленькая победа. Слезы – это выплеск эмоций. Это не счастье и не горечь. Просто заплакала. Никогда такого не было.

У меня в планах следующая Олимпиада, конечно. Я обожаю этот спорт, не собираюсь его оставлять. Буду наслаждаться такими моментами и вкладывать всю душу», – цитирует Медведеву Lenta.ru.

Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы.

На Олимпиаде-2018 Евгения уступила только Алине Загитовой.

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