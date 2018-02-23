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Фигуристка Нагасу: «Рассматривала произвольную программу ОИ как просмотр к «Танцам со звездами»

Фигуристка Нагасу: «Рассматривала произвольную программу ОИ как просмотр к «Танцам со звездами»
Eurosport

11 мин. назад

Интересные приоритеты.

Американка Мираи Нагасу откатала произвольную программу с целью подготовки к популярному шоу и провозгласила себя звездой.

«Я очень хочу поучаствовать в «Танцах со звездами», потому что я звезда. Я сотворила историю, потому что первой из американских фигуристок на Олимпиадах выполнила тройной аксель. Надеюсь, у меня появятся новые возможности засиять.

Я улыбалась в середине моего выступления. Это редкость для меня, но я наслаждалась прокатом. Это выступление я рассматриваю как просмотр к «Танцам со звездами», – цитирует Нагасу US Today.

Вдобавок фигуристка приписала себе спасение бронзы для США в командном соревновании.

«Это были долгие три недели. Мы приехали в Пхёнчхан, прошли на церемонии открытия, а потом я спасла бронзу для США в командных соревнованиях вместе с Адамом Риппоном, Алексом и Майей Шибутани»

  • Нагасу заняла десятое место по итогам одиночных соревнований.

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