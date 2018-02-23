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Владимир Путин поздравил Алину Загитову и Евгению Медведеву с медалями Олимпийских игр в Пхёнчхане
Поздравил не в телеграме, а телеграммой.
Президент России Владимир Путин направил фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой поздравительные телеграммы.
«В борьбе с сильнейшими фигуристками планеты вы показали лучший результат. Этот успех – ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение славных традиций отечественного спорта», – написал Путин Загитовой.
«Завоеванная вами медаль – это заслуженная награда за упорный труд и спортивный талант, высокое мастерство, технику и артистизм», – отметил президент в письме Медведевой.
Путин направил телеграммы тренерам фигуристок Этери Тутберидзе и Сергею Дудакову, а также хореографу Даниилу Глейхенгаузу.
«В ярком успехе российских фигуристок – ваш огромный вклад, повседневная упорная работа, умение найти нужные слова, настроить воспитанниц на борьбу и победу», – говорится в сообщении главы государства.
- Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой-2018 и принесла сборной России первую золотую медаль.
- Двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева уступила больше балла и взяла серебро на дебютных Играх.
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