Владимир Путин поздравил Алину Загитову и Евгению Медведеву с медалями Олимпийских игр в Пхёнчхане

Президент России Владимир Путин направил фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой поздравительные телеграммы.

«В борьбе с сильнейшими фигуристками планеты вы показали лучший результат. Этот успех – ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение славных традиций отечественного спорта», – написал Путин Загитовой.

«Завоеванная вами медаль – это заслуженная награда за упорный труд и спортивный талант, высокое мастерство, технику и артистизм», – отметил президент в письме Медведевой.

Путин направил телеграммы тренерам фигуристок Этери Тутберидзе и Сергею Дудакову, а также хореографу Даниилу Глейхенгаузу.

«В ярком успехе российских фигуристок – ваш огромный вклад, повседневная упорная работа, умение найти нужные слова, настроить воспитанниц на борьбу и победу», – говорится в сообщении главы государства.

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой-2018 и принесла сборной России первую золотую медаль.

Двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева уступила больше балла и взяла серебро на дебютных Играх.

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