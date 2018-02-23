ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Getty Images

Владимир Путин поздравил Алину Загитову и Евгению Медведеву с медалями Олимпийских игр в Пхёнчхане

Путин поздравил Загитову и Медведеву с медалями Игр
Eurosport

26 мин. назад

Поздравил не в телеграме, а телеграммой.

Президент России Владимир Путин направил фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой поздравительные телеграммы.

«В борьбе с сильнейшими фигуристками планеты вы показали лучший результат. Этот успех – ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение славных традиций отечественного спорта», – написал Путин Загитовой.

«Завоеванная вами медаль – это заслуженная награда за упорный труд и спортивный талант, высокое мастерство, технику и артистизм», – отметил президент в письме Медведевой.

Алина Загитова, Евгения Медведева, Россия, Олимпиада-2018, Пхёнчхан

Путин направил телеграммы тренерам фигуристок Этери Тутберидзе и Сергею Дудакову, а также хореографу Даниилу Глейхенгаузу.

«В ярком успехе российских фигуристок – ваш огромный вклад, повседневная упорная работа, умение найти нужные слова, настроить воспитанниц на борьбу и победу», – говорится в сообщении главы государства.

  • Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой-2018 и принесла сборной России первую золотую медаль.
  • Двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева уступила больше балла и взяла серебро на дебютных Играх.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Последние видео
Фигурное катание
Серебро за мужество, слежка спецслужб и еще три мощных истории об олимпийской фигурке
Смотрите сейчас
Фигурное катание
СЕРЕБРО ЗА МУЖЕСТВО, СЛЕЖКА СПЕЦСЛУЖБ И ЕЩЕ ТРИ МОЩНЫХ ИСТОРИИ ОБ ОЛИМПИЙСКОЙ ФИГУРКЕ
Популярные видео
Возможно, вам это понравится
Последние видео
Фигурное катание
Серебро за мужество, слежка спецслужб и еще три мощных истории об олимпийской фигурке
Серебро за мужество, слежка спецслужб и еще три мощных ...