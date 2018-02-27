ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

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Михаил Коляда о выступлении на Олимпиаде: «Все было неплохо, кроме прыжков»

Коляда о выступлении на Олимпиаде: «Все было неплохо, кроме прыжков»
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Фигурист продолжает жечь и после Пхёнчхана.

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Все было неплохо, кроме прыжков. Удалось раскрыть образ в произвольной программе. Вращения, комбинации тоже исполнил достойно. А вот прыжки... Когда выхожу на лед, о результатах стараюсь не думать, просто стремлюсь показать, что наработал на тренировках.

У меня даже есть принцип: «Не беги!» Потому что часто, когда возникает желание проявить себя с самой лучшей стороны, все летит в пух и прах», – цитируют Коляду «Аргументы и Факты».

  • 23-летний Коляда завоевал серебро в командном турнире Олимпиады, в личном первенстве фигурист занял восьмое место.
  • На ОИ в Пхёнчхане Россия выиграла две золотых медали, одну из них – в фигурном катании. И это был не Коляда.

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