Михаил Коляда о выступлении на Олимпиаде: «Все было неплохо, кроме прыжков»

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Все было неплохо, кроме прыжков. Удалось раскрыть образ в произвольной программе. Вращения, комбинации тоже исполнил достойно. А вот прыжки... Когда выхожу на лед, о результатах стараюсь не думать, просто стремлюсь показать, что наработал на тренировках.

У меня даже есть принцип: «Не беги!» Потому что часто, когда возникает желание проявить себя с самой лучшей стороны, все летит в пух и прах», – цитируют Коляду «Аргументы и Факты».

23-летний Коляда завоевал серебро в командном турнире Олимпиады, в личном первенстве фигурист занял восьмое место.

На ОИ в Пхёнчхане Россия выиграла две золотых медали, одну из них – в фигурном катании. И это был не Коляда.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме