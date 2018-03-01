Боброва продаст подаренный за Олимпиаду автомобиль и отдаст деньги на благотворительность

В среду российские призеры и победители Игр в Пхёнчхане получили ключи от автомобилей марки BMW X5. В том числе и серебряные призеры в командных соревнованиях в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

После церемонии Боброва заявила, что продаст подаренный автомобиль. «У нас колоссальная поддержка фонда олимпийцев. Нам делают потрясающие подарки, я счастлива. К счастью, у меня есть машина, поэтому я продам эту, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я сделала после Сочи. Счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», – процитировал фигуристку «Р-Спорт».

На церемонии закрытия Игр Екатерина сфотографировалась с украинскими олимпийцами, отметив, что спорт вне политики.

Боброва и Соловьев – семикратные чемпионы России.

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