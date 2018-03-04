Евгения Медведева сорвала странный белый шарф с куртки, под которым оказался флаг России

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему спортсмены из России носили куртки с белым шарфом на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Фигуристка опубликовала видео в инстаграме, на котором она сорвала пришитый к куртке шарф, под которым был спрятан российский флаг.

«Секрет странного белого шарфа раскрыт. Испытываю непередаваемые ощущения», – призналась Медведева.

По решению МОК атлетам из России было запрещено исполнять национальный гимн и использовать государственную символику во время Олимпиады.

Несмотря на запрет, русские хоккеисты спели гимн России вместе с болельщиками во время награждения золотыми медалями в Пхёнчхане.

На Играх-2018 Медведева завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании, уступив золото соотечественнице Алине Загитовой.

Медведева – двукратная чемпионка мира.

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