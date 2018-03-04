Getty Images
Евгения Медведева сорвала странный белый шарф с куртки, под которым оказался флаг России
Зачетный ход от дизайнеров экипировки русских спортсменов на Олимпиаде.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему спортсмены из России носили куртки с белым шарфом на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Фигуристка опубликовала видео в инстаграме, на котором она сорвала пришитый к куртке шарф, под которым был спрятан российский флаг.
«Секрет странного белого шарфа раскрыт. Испытываю непередаваемые ощущения», – призналась Медведева.
По решению МОК атлетам из России было запрещено исполнять национальный гимн и использовать государственную символику во время Олимпиады.
- Несмотря на запрет, русские хоккеисты спели гимн России вместе с болельщиками во время награждения золотыми медалями в Пхёнчхане.
- На Играх-2018 Медведева завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании, уступив золото соотечественнице Алине Загитовой.
- Медведева – двукратная чемпионка мира.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте