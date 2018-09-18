Этери Тутберидзе: «Медведева так хорошо откатала Олимпиаду, потому что Загитова ее тащила»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала уход вице-чемпионки ОИ-2018 Евгении Медведевой к группе канадца Брайана Орсера.

«Конечно, обидно. Уходят от всех, это нормально. Человеку хочется что-то попробовать другое для себя. Для меня ненормально, как человек уходит, вот и все. Найди в себе силы – это страшно, наверное, правда, но надо. Для себя самого, не для меня.

16 лет девчонке – ребенок! С олимпийской медалью, с тем, что она понимает: весь мир на нее смотрит и ждет – ну давай, девчонка, что ты теперь сделаешь. И вот это еще, что она что-то у кого-то чего-то отобрала – да она завоевала. Я вам вообще расскажу секрет. Я считаю, что благодаря Алине Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она ее тащила.

На такой рутинный адовый труд – это каждый день, каждый день. Это снежный ком – ты его катишь, а он с каждым следующим шагом все тяжелее и тяжелее становится, и это очень трудно. Вот только момент, когда они сходят с пьедестала, – этот ком надо продолжать катить. Нельзя останавливаться», – сказала Тутберидзе в интервью телеканалу НТВ.

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане золото в женском одиночном катании взяла Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева осталась с серебром. Обе были ученицами Тутберидзе.

В мае 2018 года Медведева ушла из группы Этери, в которой каталась 11 лет, и присоединилась к канадцу Брайану Орсеру.

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