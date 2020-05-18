Алина взяла главный титул в 15 лет, а 18 мая 2020-го ей исполнилось 18.

Российские спортсмены поехали на Олимпийские игры 2018 года под флагом МОК – из-за многочисленных допинговых историй триколор запретили. Нескольких претендентов на медали не допустили в Пхёнчхан по неясным причинам: Сергея Устюгова, Виктора Ана, Антона Шипулина, Ксению Столбову и не только. Поэтому спортивная Россия не ждала россыпи золотых наград, но в женской фигурке стараниями волшебницы Этери Тутберидзе высшая награда была обеспечена.

Фавориткой Игр была Евгения Медведева: двукратная чемпионка мира, обладающая непоколебимым авторитетом у судей. Но в олимпийский сезон здоровье подвело Женю: она получила стрессовый перелом плюсневой кости, снялась с финала Гран-при и чемпионата России, а чемпионат Европы уступила 15-летней Алине Загитовой.

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На Олимпиаде Алина выиграла короткую программу за счет более сложного технического контента (риттбергерный каскад против тулупного и сольный флип против сольного риттбергера), а за произволку девушки получили одинаковые баллы – по 156,65. В сумме Загитова выиграла 1,31 балла и запустила фанатские бои в фигурном катании на небывалый уровень.

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Getty Images

Алина была техническим монстром 2018-го. Она не прыгала четверных (во время Олимпиады Александра Трусова приземлила первый четверной тулуп в юниорском финале Кубка России), но владела суперсложным на те времена каскадом тройной лутц-тройной риттбергер, а все семь прыжковых элементов исполнила во второй половине программы – такого не делал никто. В следующем сезоне такую компоновку программы запретили (точнее, перестали давать за нее бонусы), а ограничительное правило в миру назвали правилом Загитовой.

Удивительно, но Алина не взяла бы золото, если б не микроскопическая помарка. Она должна была исполнить лутц-риттбергер первым прыжковым элементом, но выезд с лутца не позволил присоединить к нему риттбергер. Фигуристка сориентировалась и сделала сложнейший каскад четвертым прыжковым, что было невероятно трудно – к концу программы спортсмен выдыхается, и туда ставят самые удобные и надежные элементы. А у Загитовой играючи получился лутц-риттбергер, что говорит о ее невероятной физической форме.

Она вернулась в Россию победительницей Олимпиады, а в сезоне-2019/20 выиграла чемпионат мира и собрала все возможные в фигурном катании титулы. ЧМ-2020 отменили из-за пандемии коронавируса, и Алина осталась действующей чемпионкой еще на год, хотя ранее объявила о приостановке спортивной карьеры.

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