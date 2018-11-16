16.11.18 - 16:00
Rostelecom Cup
Танцевальные пары - Пары • Финал
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Танцевальные пары - Микст
Rostelecom Cup - 16 ноября 2018

    
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