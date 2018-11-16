Юдзуру Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу в Москве

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю вышел в лидеры после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Японец получил 110,53 балла и установил новый мировой рекорд. Ханю перекрыл собственное достижение, установленное в Финляндии в начале ноября.

Второе место занимает Морис Квителашвили (89,94), третье – Александр Майоров (82,33) из Швеции. Михаил Коляда – восьмой (69,10), Артур Дмитриев – девятый (67,58), Андрей Лазукин – 11-й (62,45).

17 ноября фигуристы представят произвольную программу.

Помимо двух побед на Олимпиадах Ханю дважды становился чемпионом мира.

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