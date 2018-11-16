Getty Images
Алина Загитова с мировым рекордом выиграла короткую программу Гран-при России
От Максима Транькова теперь не отстанут.
Для Алины Загитовой московский этап Гран-при начался более чем успешно.
16-летняя русская фигуристка победила в короткой программе, набрав 80,78 балла. Олимпийская чемпионка побила мировой рекорд – при этом собственный: в сентябре на предсезонном турнире в немецком Оберстдорфе спортсменка откатала на 79,93 балла.
Турнирая таблица среди женщин-одиночниц на Rostelecom Cup выглядит так.
1. Алина Загитова (Россия) – 80, 78
2. София Самодурова (Россия) – 67, 40
3. Алексия Паганини (Швейцария) – 63,43
4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 61,73
5. Юна Шираива (Япония) – 60,35
- Московский этап Гран-при продлится с 16 по 18 ноября.
- Алина Загитова – чемпионка ОИ-2018.
Алина Загитова недосягаема, но все еще плывет под давлением. И это тревожно