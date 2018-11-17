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Юдзуру Ханю выиграл этап в Москве, Морис Квителашвили – второй, Михаил Коляда – четвертый
Русские одиночники – без медалей на домашнем этапе.
Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве. Вторым стал грузинский одиночник Морис Квителашвили, третьим – японец Казуки Томоно.
Российские фигуристы выступили не слишком удачно: Михаил Коляда – четвертый, Андрей Лазукин – седьмой, Артур Дмитриев – одиннадцатый.
Rostelecom Cup. Мужчины
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 278,42
2. Морис Квителашвили (Грузия) – 248,58
3. Казуки Томоно (Япония) – 238,73
4. Михаил Коляда (Россия) – 225,42
5. Киган Мессинг (Канада) – 220,75
6. Поль Фентц (Германия) – 220,57
7. Андрей Лазукин (Россия) – 215,78
8. Алексей Красножон (США) – 208,01
9. Александр Майоров (Швеция) – 205,59
10. Брендан Керри (Австралия) – 197,59
11. Артур Дмитриев (Россия) – 189,58
12. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 178,71
- Дмитриев в произвольной программе попробовал исполнить четверной аксель, но упал.
- Ханю отобрался в финал Гран-при в Ванкувере. Коляда потерял шансы поехать в Канаду.