Очередной срыв Коляды, Загитова выиграла, но не зажгла. Итоги главного для России этапа Гран-при

Правда, сил нет смотреть на мучения Михаила Коляды. Последний его чистый прокат датирован ноябрем 2017 года, когда в короткой программе на этапе в Японии он получил больше 103 баллов. Сейчас о таких оценках можно только мечтать, ведь в короткой техника провалилась уже ниже 30 баллов. Произвольную он начал с двух идеальных квадов, но не был бы собой, если бы не завалил вторую часть программы.

Второй сезон лучший российский фигурист последовательно регрессирует. У Коляды есть все: природные данные, талант, его любят и щедро оценивают судьи, но голова постоянно сбоит.

Михаил КолядаGetty Images

Возможно, Коляде стоит сменить тренера и поработать с тем же Рафаэлем Арутюняном не только в формате стажировки. Дело даже не в Валентине Чеботаревой, ведь одно дело поднять спортсмена до высокого уровня, и совсем другое вывести в топ. С другой ученицей Станиславой Константиновой у нее та же проблема: при очевидном таланте она уже много стартов не в состоянии откатать чисто две программы. Так что это похоже на систему.

В конце концов, перед глазами пример Михала Бржезины, которого уже списали – с Арутуняном на исходе третьего десятка он ожил и претендует на финал Гран-при, который Коляда посмотрит по телевизору. А с такими результатами – и главные старты сезона.

***

Первый этап в Хельсинки внушил определенные опасения за форму Алины Загитовой, поэтому хотелось, чтобы Rostelecom Cup для нее прошел идеально. Безупречная короткая программа, в которой Алина вплотную подошла к олимпийским результатам, дала весомые основания полагать – чемпионка Пхёнчхана закатает заочных соперниц в лед.

Видео - Величественный прокат Загитовой на Гран-при Москвы, который поставил точку в споре: Женя или Алина 06:42

Но не получилось. При в целом уверенном катании в произвольной Загитова сорвала выезд с флипа, а уже на повторах судьи сняли почти 7 баллов за технику (нашли недокруты в двух каскадах). 142,17 балла за технику и 222,95 в сумме – конечно, это сверхуверенная победа, но Рика Кихира в Японии неделю до этого набрала 154,72 и 224,31 соответственно. Да, на домашнем этапе Гран-при, где принято ставить своим много, но ведь и ЧМ будет в Японии, и там хозяек тоже гарантировано потянут компонентами на самый верх. Подойти к финалу Гран-при в Ванкувере в статусе абсолютного фаворита не получилось – японки совсем рядом.

Алина ЗагитоваGetty Images

Но есть и хорошие новости: Софья Самодурова в компании фигуристок из Азии, Турсынбаевой и примкнувшей швейцарки с музыкальной фамилией Паганини стала второй при чистом и приятном катании. Учитывая третье место на Skate Canada, у Софьи неплохие шансы на участие в финале Гран-при.

***

Александра Степанова и Иван Букин обидно пропустили Олимпиаду из-за недопуска партнера, но в следующий цикл входят одними из лидеров. Крутой прокат на Finlandia Trophy (200 баллов по сумме, и мировой рекорд на тот момент), победа в Финляндии уже на этапе Гран-при. В Москве проигрывать было некому, но в ритм-танце ребята допустили обидную ошибку на дорожке шагов. Пришлось реабилитироваться в произвольном танце – 124,94 балла и новый мировой рекорд в произвольной.

С учетом, что репутация на новый цикл (а значит, и надбавки с компонентами) формируется в судейском сознании уже сейчас – это серьезная заявка.

***

Главной сенсацией мужского турнира стал не русский, но москвич. Морис Квителашвили первые годы карьеры выступал за Россию и, несмотря на смену гражданства в пользу Грузии, продолжил тренироваться у Этери Тутберидзе.

Морис КвителашвилиGetty Images

У Мориса крутые прыжковые данные, но он жутко нестабилен, и это мешало ему забираться на высокие места. Но в Москве пазл сложился: соперники провалились, а Квителашвили идеально откатал короткую и поборолся за прыжки в произвольной, обойдясь без срывов. Второе место на этапе Гран-при – лучший результат в карьере 23-летнего фигуриста.

***

В русском парном катании все многообещающе. Топ в парах обновился практически полностью – из шести представителей финала Гран-при прошлого сезона в этом году попадет только одна. Это Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые в Москве идеально откатали короткую программу – почти на 80 баллов.

Утром перед произвольной Женя получила травму на тренировке – зацепилась за фигуриста другой пары и упала лицом об лед. В 99% случаев это было бы снятие с соревнований, но Тарасова уже выигрывала чемпионат Европы с десятком швов на бедре. Поэтому ее спокойно отвезли в больницу, наложили швы, а через несколько часов она с Владимиром блестяще откатала произвольную программу. В таком состоянии на неидеальный сальхов можно закрыть глаза.

У пары остались проблемы – их тренер Максим Траньков сказал, что ребята еще не отошли от обидного четвертого места на Олимпиаде. Не все элементы стабильны. Но с таким стальным характером ни одна трудность не кажется непреодолимой.

Хороший старт у дебютантов сезона – Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. К третьему месту этапа в Финляндии они прибавили бронзу московского и почти гарантировали выход в ФГП. В короткой программе пара преодолела гроссмейстерский рубеж в 40 баллов за технику, да и в произвольной, несмотря на обидные ошибки, получилось за 65. Пусть оценка за компоненты у ребят пока юниорская, но с такой базой совсем скоро у России гарантировано появится новая топ-пара.

***

Главной иностранной звездой этапа был, конечно, Юдзуру Ханю. Японцы как обычно выкупили центральные сектора, на тренировку олимпийского чемпиона очередь занимали с раннего утра, а в дни этапа концентрация Винни-Пухов в Москве увеличилась в два раза.

Ханю шедеврально исполнил короткую программу – 110 баллов. Это нельзя описать – это нужно просто видеть.

Показать все волшебство в произвольной помешала травма – на тренировке Юдзуру подвернул ногу, но не снялся и ценой возможного усугубления откатал и во второй день. На уколах, с подвернутой лодыжкой. И это тоже был шедевр, пусть во второй части он и сорвал несколько прыжков.

Ханю победил, но, возможно, не примет участие в ФГП. Зато мы увидели гения по максимуму. За это ему спасибо.

Другие тексты Александра Петрова о фигурном катании:

Загитова недосягаема, но все еще плывет под давлением. И это тревожно

Новая Медведева начинает самый сложный сезон в карьере. Она вернет лидерство или совсем погаснет

Новый образ Медведевой, Загитова рвет всех, Столбова ушла от Климова. Гид по русской фигурке-2018/19