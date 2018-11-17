Алексей Ягудин: «У Михаила Коляды все есть, а он просирает жизнь в спорте»

Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин дал оценку выступлениям русского фигуриста Михаила Коляды.

«Моя точка зрения: его проблемы – это либо психология, либо, может, недоработка в системе, когда ты долбишь себя прокатами. Потому что русская система всегда отличалась от иностранной. Не знаю, моя система была 20 лет назад, но все-таки: когда я уходил от Алексея Николаевича Мишина, у нас были типа прокаты, не целиковые, а макеты. В Америке им неважно – 6 утра или 6 вечера, они фигачат полноценные прокаты. Поэтому для них выйти на соревнования – как носки надеть.

Михаил КолядаGetty Images

Я не знаю, как Михаил тренируется. Но у него как гостиница all inclusive, знаете – все есть. Линии, техника, прыжки, у него огромный запас, прекрасная высота, он может крутить еще больше. Как Ханю он, конечно, не может, но хотя бы надо выполнять то, что есть. Либо они так готовятся с тренером, что нет этих прокатов, что он обсирается каждый раз, извиняюсь за прямоту. Но это явно от головы идет.

Вообще я не вправе судить тренерский коллектив, давать советы. Просто со стороны кажется, что у парня все есть, а он просто просирает свою жизнь в спорте. Годы-то уже не вернешь», – сказал Ягудин в интервью «Спорт-Экспрессу».

23-летний Коляда неудачно выступил на личном турнире Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане, упал в каждом прокате и занял последнее восьмое место.

В этом сезоне Михаил победил на Мемориале Ондрея Непелы и Finlandia Trophy, а на этапе Гран-при России занял четвертое место.

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