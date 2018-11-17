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Алина Загитова выиграла Гран-при России, Софья Самодурова – вторая

Загитова выиграла Гран-при России, Самодурова – вторая
Eurosport

36 мин. назад

Еще одна победа главной русской фигуристки.

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова победила на русском этапе Гран-при Rostelecom Cup. В произвольной программе она набрала 222,95 балла.

Загитова более чем на 20 очков опередила другую русскую спортсменку, 17-летнюю Софью Самодурову. Петербуржской фигуристке судьи поставили 198,01 балла.

Бронза ушла девушке из Южной Кореи Эюнсу Лим, азиатка набрала 185,67 балла.

Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева заняла шестое место с результатом в 180,45 балла. Полина Цурская из сборной России осталась восьмой с оценками в 149,45 балла.

  • Загитова в короткой программе побила свой же мировой рекорд – 80,78.
  • Алина сообщила в интервью программе «Время», что посвящает победу ушедшей из жизни матери тренера Этери Тутберидзе.

Тутберидзе: «Однажды Загитова убежала в коньках на поле, но мы ее выловили и убедили остаться»

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