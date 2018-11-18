Алина Загитова: «Выступала с тейпами на колене. Я расту, и из-за нагрузок болят суставы»

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова участвует в соревнованиях с болью в ногах.

«Я выступала с тейпами на правом колене и голени. Это связано с тем, что, когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают болеть суставы. Но это нужно просто перетренировать.

Выступление было не очень хорошим, но я очень рада, что собрала все каскады. Последний прыжок не удался, это нелепая ошибка была, буду работать дальше.

На следующей тренировке просто не буду катать программы, а так у меня в неделю один выходной, а шесть я тренируюсь.

Хоть иногда и бывают дни, когда я не очень хочу заниматься, но в этот момент меня поддерживают тренеры, родители. Есть еще много мотивации, о которой я могу сказать», – цитирует Загитову агентство ТАСС.

16-летняя Алина победила на русском этапе Гран-при Rostelecom Cup с результатом в 222,95 балла.

В короткой программе Загитова набрала 80,78 балла и обновила собственный мировой рекорд.

Безупречный прокат Загитовой в произвольной программе, сопровождаемый мощными хлопками зрителей

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