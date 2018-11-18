Юдзуру Ханю пришел на церемонию награждения Гран-при России на костылях
Травма не удержала японца.
Японский фигурист Юдзуру Ханю пришел на церемонию награждения московского этапа Гран-при на костылях. Спортсмен получил травму на тренировке перед произвольной программой, но не снялся и выиграл турнир.
«Поврежденные участки ноги периодически подвергаются заморозке, он держит ногу поднятой», – заявила Japan Times глава Федерации конькобежного спорта Японии Йошико Кобаяши.
- У Ханю диагностированы повреждения двух связок, сухожилий и малоберцовой кости. За ночь лодыжка сильно опухла.
- После повреждения Юдзуру упал во время проката произвольной программы, но все равно победил с отрывом.
- Из-за травмы Ханю может пропустить финал Гран-при и чемпионат Японии.
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