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Медведева не исключила, что будет кататься до 38 лет
Десятилетние ученицы Тутберидзе напряглись.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не исключила, что продолжит карьеру до 38 лет.
«Три года назад я не представляла, какой будет моя жизнь, что я окажусь в Канаде и стану там тренироваться. Все будет зависеть от моего здоровья, если ментально я буду чувствовать себя, как сейчас, то хоть в 38 лет буду кататься. Я люблю фигурное катание, оно – моя жизнь», – цитирует 19-летнюю Медведеву «Спорт-Экспресс».
- Евгения лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве, второй идет Александра Трусова.
- Девушки покажут произвольные программы сегодня, 16 ноября.
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