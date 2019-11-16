Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не исключила, что продолжит карьеру до 38 лет.

«Три года назад я не представляла, какой будет моя жизнь, что я окажусь в Канаде и стану там тренироваться. Все будет зависеть от моего здоровья, если ментально я буду чувствовать себя, как сейчас, то хоть в 38 лет буду кататься. Я люблю фигурное катание, оно – моя жизнь», – цитирует 19-летнюю Медведеву «Спорт-Экспресс».

Евгения лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве, второй идет Александра Трусова.

Девушки покажут произвольные программы сегодня, 16 ноября.

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