Российские одиночники Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли полный подиум по итогам этапа Гран-при Rostelecom Cup в Москве.

Судьи оценили прокат произвольной программы Самарина в 171,64 балла, по итогам двух видов он получил 264,45 балла. Саша начал прокат с идеального каскада четверной лутц-тройной тулуп и не допустил ни одного падения. Вкупе со вторым местом на Гран-при Франции Александр обеспечил выход в финал Гран-при.

Алиев набрал 169,24 балла за произвольную программу и 259,88 в сумме. В начале проката Дима строил четверные лутц и тулуп, и ему пришлось исполнять два четверных тулупа позже. Он не допустил падений, но ошибся, прыгнув три тройных лутца вместо двух разрешенных. Оценку за третий элемент обнулили.

У Игнатова – 252,87 балла в сумме и третье место на дебютном этапе Гран-при. Макар исполнил два четверных прыжка – сальхов и тулуп. Алиев и Игнатов также претендуют на выход в финал.

В других видах после короткой программы лидируют российские фигуристы: Евгения Медведева, Александра Бойкова/Дмтирий Козловский и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

На последнем этапе Гран-при в Японии Россию представят Сергей Воронов и Антон Шулепов.

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