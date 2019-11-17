Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слова олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая заявила, что выступает ради удовольствия, а не конкуренции.

«Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа. Я двукратный чемпион мира, поэтому не должна кататься плохо», – цитирует 19-летнюю Медведеву Газета.ру.

На этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место вслед за Александрой Трусовой с личным рекордом.

Загитова 22-23 ноября выступит на этапе в Японии, где поборется за выход в финал серии.

Русских фигуристок топят ради японок и американок. Но Медведева поможет Загитовой выйти в финал

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