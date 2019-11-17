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Медведева: «Загитова катается ради удовольствия? А мне это не просто для фана»

Медведева: «Загитова катается ради удовольствия? А мне это не просто для фана»
Eurosport

45 мин. назад

Евгении не могли не задать вопрос про Алину.

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слова олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая заявила, что выступает ради удовольствия, а не конкуренции.

«Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа. Я двукратный чемпион мира, поэтому не должна кататься плохо», – цитирует 19-летнюю Медведеву Газета.ру.

  • На этапе Гран-при в Москве Медведева заняла второе место вслед за Александрой Трусовой с личным рекордом.
  • Загитова 22-23 ноября выступит на этапе в Японии, где поборется за выход в финал серии.

Русских фигуристок топят ради японок и американок. Но Медведева поможет Загитовой выйти в финал

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