Трусова пытается затащить в автобус игрушку в 2,5 раза больше ее – самое умильное видео дня
Маленькие фигуристки получают очень большие подарки.
В субботу российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на московском этапе Гран-при и в подарок за триумф получила подарок огромного размера.
Вскоре 15-летняя Саша выложила видео, как несет медведя к автобусу и пытается втащить в салон. Габариты игрушки больше чем в два раза превышают размеры юной спортсменки.
- В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при и отобралась в финал Гран-при.
- Александра удерживает мировой рекорд в произвольной программе и по сумме.
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