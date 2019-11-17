В субботу российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на московском этапе Гран-при и в подарок за триумф получила подарок огромного размера.

Вскоре 15-летняя Саша выложила видео, как несет медведя к автобусу и пытается втащить в салон. Габариты игрушки больше чем в два раза превышают размеры юной спортсменки.

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при и отобралась в финал Гран-при.

Александра удерживает мировой рекорд в произвольной программе и по сумме.

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