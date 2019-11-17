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Орсер: «Как только Медведева начнет чувствовать четверной, он будет для нее простым»

Орсер: «Как только Медведева начнет чувствовать четверной, он будет для нее простым»
Eurosport

28 мин. назад

Но пока это только разговоры.

Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер считает, что вскоре спортсменка сможет исполнять четверной прыжок.

– Мы тренируем четверной. Продолжаем работу в этом направлении, делаем все необходимое вне льда, чтобы подготовить ее тело к этому. И знаете, я думаю, что как только она начнет чувствовать этот элемент, он будет для нее довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придем.

Сейчас главное – продолжать работать и пробовать-пробовать-пробовать. И проводить нужную подготовку вне льда, которая сделает ее достаточно сильной, чтобы справиться с четверным.

– В этом сезоне мы можем увидеть четверной от Евгении на соревнованиях?​​​​​​

– Все возможно. Так как Женя, вероятно, не попадет в финал Гран-при, у нас будет время, чтобы сконцентрироваться на тренировках, – сказал Орсер в интервью ТАСС.

  • Медведева заняла на этапе Гран-при в Москве второе место, но этого не хватило для выхода в финал.
  • В межсезонье Евгения говорила об изучении четверного сальхова.

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