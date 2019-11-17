Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер считает, что вскоре спортсменка сможет исполнять четверной прыжок.

– Мы тренируем четверной. Продолжаем работу в этом направлении, делаем все необходимое вне льда, чтобы подготовить ее тело к этому. И знаете, я думаю, что как только она начнет чувствовать этот элемент, он будет для нее довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придем.

Сейчас главное – продолжать работать и пробовать-пробовать-пробовать. И проводить нужную подготовку вне льда, которая сделает ее достаточно сильной, чтобы справиться с четверным.

– В этом сезоне мы можем увидеть четверной от Евгении на соревнованиях?​​​​​​

– Все возможно. Так как Женя, вероятно, не попадет в финал Гран-при, у нас будет время, чтобы сконцентрироваться на тренировках, – сказал Орсер в интервью ТАСС.

Медведева заняла на этапе Гран-при в Москве второе место, но этого не хватило для выхода в финал.

В межсезонье Евгения говорила об изучении четверного сальхова.

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