Перед этапом Гран-при в Москве Евгения Медведева проделала огромную работу и на льду «Мегаспорта» показала абсолютный максимум. Женя выдала два проката без видимых ошибок: ни разу не упала, не сделала ни одного степ-аута и почти ничего не потеряла на прыжках. Было неверное ребро на лутце в произвольной программе, а в короткой опасный лутц наконец-то заменили на надежный риттбергер, что напрашивалось очень давно. Еще был третий уровень на одном из вращений и слишком медленное вязкое катание под «Мемуары гейши», но по сравнению с собой образца начала сезона Евгения сделала солидный прорыв.

Слова Орсера о том, что Медведева в лучшей форме за всю жизнь, стоит списать на природную тактичность добродушного канадца: в лучшей форме Евгения была в золотое время у Тутберидзе, когда носилась по льду и легко делала в прокате лишний тройной прыжок просто потому, что может. Сейчас она не порхает, а именно что борется с сосредоточенным выражением лица за каждый элемент, стараясь устоять на ногах. Но в целом Евгения и ее тренеры делают правильные вещи – стабилизируют контент для суровой борьбы на чемпионате России. Медведевой достаточно не упасть – остальное сделают лояльные судьи.

Единственная ошибка Жени и ее команды, которая не позволяет воспринимать новую Евгению всерьез – мифический четверной сальхов, который на Гран-при России мемизировался еще сильнее. Изучение квада Медведева анонсировала в межсезонье и пыталась исполнить его на японском шоу Fantasy On Ice, но видео никто так и не выложил. А планы были очень серьезными.

Евгения МедведеваGetty Images

«Похвастаться чистым выездом с четверного сальхова я не могу. Но попытки есть, каждый день 40 минут я уделяю этому элементу. Изучение элемента ультра-си займет время, и я не знаю, сколько именно. Да, я пробовала его исполнить на японском шоу, но это была где-то шестая попытка в жизни, и не могу сказать, что она была хорошая. Сейчас дела обстоят лучше. В этом сезоне падение с чистого исполнения элемента будет точно, но обещать ничего не могу, это лед», – так Медведева говорила в августе, обещая падение с докрученного четверного сальхова – явно на соревнованиях.

Но на Rostelecom Cup что-то пошло не так – с сальховом или согласованностью в команде, а может – и с тем, и с другим. Вопросы про столь желаемый четверной Евгении резко опостыли. «Учу ли я четверной? Мне, признаться, немного надоел этот вопрос. Для меня главное – сохранить здоровье, а не прыгать на сломанных костях. Тело у меня хрупкое, нужно следить, во сколько ем и ложусь спать. Конечно, хочу выучить четверной сальхов, но пока не хочется открывать тренировочный процесс», – отрезала фигуристка.

Но Орсер, кажется, не в курсе, что Евгения стала больше задумываться о здоровье, а не о четверных прыжках. «Мы тренируем четверной. Продолжаем работу в этом направлении, делаем все необходимое вне льда, чтобы подготовить ее тело к этому. И знаете, я думаю, что как только она начнет чувствовать этот элемент, он будет для нее довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придем», – сказал тренер, которому вопросы про квад-сальхов не надоели. Канадец все еще рассчитывает увидеть элемент ультра-си в исполнении титулованной ученицы.

Но Орсера переплюнула Татьяна Тарасова – главная фанатка Медведевой, которая первой поддержала ее при переезде в Канаду. Комментируя соревнования, Татьяна Анатольевна заявила, что четверной сальхов готов. Кто-то из тройки спикеров либо преувеличивает, либо недоговаривает, либо врет – такая логическая головоломка для средней школы, где один охранник всегда лжет, второй всегда говорит правду, а у третьего всего понемножку. «Ну нет у нее сегодня четверных прыжков, – эмоционально произнесла Тарасова. – Не факт, что не будет. Потому что сальхов, который она учит, у нее готов».

Готовый сальхов – тот, который вот-вот будет показан на соревнованиях: середины нет. Но ни Медведева, ни Орсер, кажется, не в курсе, что сальхов уже готов. Единственная попавшая на видео попытка была сделана на удочке, а про многооборотные прыжки со страховкой эксперты во главе с Тарасовой высказываются крайне скептически – даже про пятерные.

Евгения забыла одно из самых главных правил современного фигурного катания: сначала делать – или хотя бы показывать видео в инстаграме, как бы смешно это ни звучало – а потом говорить. Именно так всегда поступают в группе Тутберидзе: упоминают только то, что учат те или иные элементы. Никогда не бывает заявлений, что прыжок – даже упаденный – обязательно будет в одной из программ сезона.

У Медведевой огромная армия болельщиков, но после Пхёнчхана появились и ненавистники. Вектор сменился не из-за переезда Жени в Канаду – спортивные болельщики привыкли к крупным переходам спортсменов и тренеров в конкурирующие клубы, а порой и сборные. Современный спорт – большой бизнес, а карьера слишком короткая, чтобы жертвовать даже годом. Переход Медведевой к Орсеру нормален даже с точки зрения особо буйных фанатов «Хрустального» – но Евгения слишком часто делает ошибки в публичных заявлениях. Сюда относятся и «продолжаем работу с Тутберидзе» после Пхёнчхана, и мифический четверной сальхов. Фигурка превратилась в войну, и болельщики требуют, чтобы бойцы отвечали за слова.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, но не о фигурке, а о лыжах

Другие тексты автора о хейте в фигурном катании:

«Как ее страшная задница получила такие баллы?!» Иностранные фаны хейтят Трусову за мировые рекорды

Фанаты Загитовой затравили молодых фигуристок. Девушкам стоило следить за словами

Качай приложение Eurosport для iOS или Android