Eurosport
Что не так с четверным прыжком Медведевой? Кажется, Женя и ее команда запутались
Евгения, Брайан Орсер и Татьяна Тарасова дали совершенно разные показания о четверном сальхове.
Перед этапом Гран-при в Москве Евгения Медведева проделала огромную работу и на льду «Мегаспорта» показала абсолютный максимум. Женя выдала два проката без видимых ошибок: ни разу не упала, не сделала ни одного степ-аута и почти ничего не потеряла на прыжках. Было неверное ребро на лутце в произвольной программе, а в короткой опасный лутц наконец-то заменили на надежный риттбергер, что напрашивалось очень давно. Еще был третий уровень на одном из вращений и слишком медленное вязкое катание под «Мемуары гейши», но по сравнению с собой образца начала сезона Евгения сделала солидный прорыв.
Слова Орсера о том, что Медведева в лучшей форме за всю жизнь, стоит списать на природную тактичность добродушного канадца: в лучшей форме Евгения была в золотое время у Тутберидзе, когда носилась по льду и легко делала в прокате лишний тройной прыжок просто потому, что может. Сейчас она не порхает, а именно что борется с сосредоточенным выражением лица за каждый элемент, стараясь устоять на ногах. Но в целом Евгения и ее тренеры делают правильные вещи – стабилизируют контент для суровой борьбы на чемпионате России. Медведевой достаточно не упасть – остальное сделают лояльные судьи.
Единственная ошибка Жени и ее команды, которая не позволяет воспринимать новую Евгению всерьез – мифический четверной сальхов, который на Гран-при России мемизировался еще сильнее. Изучение квада Медведева анонсировала в межсезонье и пыталась исполнить его на японском шоу Fantasy On Ice, но видео никто так и не выложил. А планы были очень серьезными.
Евгения МедведеваGetty Images
«Похвастаться чистым выездом с четверного сальхова я не могу. Но попытки есть, каждый день 40 минут я уделяю этому элементу. Изучение элемента ультра-си займет время, и я не знаю, сколько именно. Да, я пробовала его исполнить на японском шоу, но это была где-то шестая попытка в жизни, и не могу сказать, что она была хорошая. Сейчас дела обстоят лучше. В этом сезоне падение с чистого исполнения элемента будет точно, но обещать ничего не могу, это лед», – так Медведева говорила в августе, обещая падение с докрученного четверного сальхова – явно на соревнованиях.
Но на Rostelecom Cup что-то пошло не так – с сальховом или согласованностью в команде, а может – и с тем, и с другим. Вопросы про столь желаемый четверной Евгении резко опостыли. «Учу ли я четверной? Мне, признаться, немного надоел этот вопрос. Для меня главное – сохранить здоровье, а не прыгать на сломанных костях. Тело у меня хрупкое, нужно следить, во сколько ем и ложусь спать. Конечно, хочу выучить четверной сальхов, но пока не хочется открывать тренировочный процесс», – отрезала фигуристка.
Но Орсер, кажется, не в курсе, что Евгения стала больше задумываться о здоровье, а не о четверных прыжках. «Мы тренируем четверной. Продолжаем работу в этом направлении, делаем все необходимое вне льда, чтобы подготовить ее тело к этому. И знаете, я думаю, что как только она начнет чувствовать этот элемент, он будет для нее довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придем», – сказал тренер, которому вопросы про квад-сальхов не надоели. Канадец все еще рассчитывает увидеть элемент ультра-си в исполнении титулованной ученицы.
Но Орсера переплюнула Татьяна Тарасова – главная фанатка Медведевой, которая первой поддержала ее при переезде в Канаду. Комментируя соревнования, Татьяна Анатольевна заявила, что четверной сальхов готов. Кто-то из тройки спикеров либо преувеличивает, либо недоговаривает, либо врет – такая логическая головоломка для средней школы, где один охранник всегда лжет, второй всегда говорит правду, а у третьего всего понемножку. «Ну нет у нее сегодня четверных прыжков, – эмоционально произнесла Тарасова. – Не факт, что не будет. Потому что сальхов, который она учит, у нее готов».
Готовый сальхов – тот, который вот-вот будет показан на соревнованиях: середины нет. Но ни Медведева, ни Орсер, кажется, не в курсе, что сальхов уже готов. Единственная попавшая на видео попытка была сделана на удочке, а про многооборотные прыжки со страховкой эксперты во главе с Тарасовой высказываются крайне скептически – даже про пятерные.
Евгения забыла одно из самых главных правил современного фигурного катания: сначала делать – или хотя бы показывать видео в инстаграме, как бы смешно это ни звучало – а потом говорить. Именно так всегда поступают в группе Тутберидзе: упоминают только то, что учат те или иные элементы. Никогда не бывает заявлений, что прыжок – даже упаденный – обязательно будет в одной из программ сезона.
У Медведевой огромная армия болельщиков, но после Пхёнчхана появились и ненавистники. Вектор сменился не из-за переезда Жени в Канаду – спортивные болельщики привыкли к крупным переходам спортсменов и тренеров в конкурирующие клубы, а порой и сборные. Современный спорт – большой бизнес, а карьера слишком короткая, чтобы жертвовать даже годом. Переход Медведевой к Орсеру нормален даже с точки зрения особо буйных фанатов «Хрустального» – но Евгения слишком часто делает ошибки в публичных заявлениях. Сюда относятся и «продолжаем работу с Тутберидзе» после Пхёнчхана, и мифический четверной сальхов. Фигурка превратилась в войну, и болельщики требуют, чтобы бойцы отвечали за слова.
Телеграм-канал Валерии Кукалевой, но не о фигурке, а о лыжах
Другие тексты автора о хейте в фигурном катании:
«Как ее страшная задница получила такие баллы?!» Иностранные фаны хейтят Трусову за мировые рекорды
Фанаты Загитовой затравили молодых фигуристок. Девушкам стоило следить за словами