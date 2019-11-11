Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер оценил ее физические кондиции перед этапом Гран-при в Москве.

«По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь. У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий. Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее», – цитирует Орсера ТАСС.

«Не хотел бы говорить о результатах, потому что на Гран-при в Канаде у нас все получилось не совсем так, как мы рассчитывали, но при этом произвольная программа была хороша. Я думаю, для нее и всей нашей команды цель – показать два отличных проката. У нее потрясные программы, она катается так, как никогда раньше, быстро скользит, надо привыкнуть кататься так, если она сможет продемонстрировать два чистых проката, она будет очень довольна, независимо от результата. И я абсолютно уверен, что ей это по силам», – добавил тренер.

На этапе Гран-при в Америке 19-летняя Медведева завалила короткую программу и стала пятой, потеряв шансы на выход в финал.

Этап в Москве будет проходить с 15 по 17 ноября.

Медведева показала номер на музыку Билли Айлиш. Ранее под ее трек каталась Загитова

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