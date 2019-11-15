Серия Гран-при-2019 вышла на финишную прямую: 15-16 ноября фигуристы зарубятся в Москве, 22-23 числа – в японском Саппоро. Потом счастливчики начнут подготовку к финалу, а остальные поедут на «Челленджеры» или сосредоточатся на грядущих национальных чемпионатах.

Первой и пока единственной из одиночниц выход в финал обеспечила Анна Щербакова – она выиграла в Америке и Китае. На Rostelecom Cup к ней наверняка присоединится Александра Трусова, на NHK Trophy – Алена Косторная, если все пойдет по плану Этери Тутберидзе и ее команды. В туринский финал уверенно стремится Рика Кихира, а с попаданием туда Алины Загитовой все намного сложнее.

В Москве из фаворитов выступят:

Трусова (15 баллов)

Мияхара (13 баллов)

Белл (11 баллов)

Медведева (7 баллов)

Александра ТрусоваGetty Images

В Японии на лед выйдут:

Косторная (15 баллов)

Кихира (13 баллов)

Загитова (13 баллов, проигрыш японке по чистому результату)

ISU негласно выступает за широкое международное представительство в финале – на этапе в Китае Туктамышеву технично (хоть и не без помощи самой Лизы) задвинули на третье место и лишили шансов выйти в финал – остаются сугубо теоретические. Она уступила Сатоко Мияхаре 2,08 балла, которые легко подделываются компонентами в ту или иную сторону, и пропустила в сводной таблице американку Брэйди Теннелл. У них одинаковое количество баллов (2+4 и 3+3), но второе место дает фигуристке из Штатов преимущество.

В самых смелых мечтах международной федерации финал выглядит так: Трусова, Щербакова, Косторная, Кихира, Мияхара, Теннелл/Белл – ISU не видит места в шестерке для действующей олимпийской чемпионки и чемпионки мира, что наглядно продемонстрировал излишне строгим судейством на этапе в Гренобле.

Худший расклад для Алины – если в Москве Мэрайя Белл и Сатоко Мияхара займут второе и третье места, а она в Японии проиграет Косторной и Кихире (что, скорее всего, и получится). В таком случае Загитова сохраняет шанс на финал по количеству баллов за прокаты, но пока разница мизерна: у нее 216,06 балла, у американки – 212,89, у японки – 211,18. В этом случае гандикап тоже нивелируется очень легко, но уже не компонентами, а недокрутами и ребрами, которые можно поставить даже в случае максимально чистых прыжков – судьям ничего за это не будет.

Что нужно Алине для финала?

Следовательно, Алине стоит надеяться на падения одних конкуренток и помощь других. На московском этапе складывается уникальная ситуация – помогать ей с поездкой в Турин будет Евгения Медведева. Женя пятым местом в Канаде потеряла реальные шансы на финал: есть только теоретические. Для этого нужно выносить Трусову и ожидать дичайших ошибок других соперниц в Японии. При этом она способна вытянуть в финал Загитову – девушку, которая перечеркнула ее победное шествие к золоту Игр и чей успех заставил ее кардинально изменить взгляды на жизнь и отправиться на рандеву с приключениями в Канаду.

Для этого в Москве ей нужно обходить Белл с Мияхарой и в лучшем случае финишировать вслед за Трусовой. Евгении это по силам – ее бест на текущем Гран-при лишь немного уступает результату этих двух фигуристок, причем с откровенно неважным прокатом короткой программы. Тем более, после экстремального судейства во Франции и Китае за российских фигуристок вступилась национальная федерация. Формально вступилась за учениц Тутберидзе, но это поможет и Медведевой.

Алина Загитова и Евгения МедведеваGetty Images

Что произошло с судейством?

Арбитры стали давить фигуристок из «Хрустального» – даже со всемогущими четверными. В Гренобле оторвались на Загитовой и Косторной, в Чунцине – на Щербаковой. Протоколы девчонок кишели недокрутами и неясными ребрами – восклицательный знак в протоколе получили девять лутцев из девяти. Никогда раньше таких ошибок не замечали, а когда ученицы Тутберизде всем составом взяли курс на финал – они вдруг появились.

«В лутце у Щербаковой недокрут? Пусть будет на их совести! Как же развиваться? Это совершенно идиотские правила», – припечатала Татьяна Тарасова.

«Я сейчас опять пересмотрела ее четверной прыжок и не вижу неясного ребра. По мне лутц сделан очень хорошо с наружного ребра», – прокомментировала квад Щербаковой Инна Гончаренко.

«Я несколько раз пересмотрела выступления Щербаковой и не заметила неясного ребра», – добавила Наталья Бестемьянова.

Ситуация настолько вышла из-под контроля, что вмешалась ФФКР, которая прежде существовала в вакууме и выразительно молчала. «Мы обратились в технический комитет по одиночному и парному катанию проанализировать непоследовательность в ряде решений, принятых по отношению к нашим спортсменам. Это обращение мы отправили также вице-президенту ISU Александру Лакернику» – заявил президент федерации Александр Горшков.

Рассмотрение практически любого протеста любой спортивной организацией – процесс долгий и не всегда ясный простому обывателю. В этом случае тоже не стоит ждать, что ISU перепишет протоколы Франции и Китая и уберет ребра с недокрутами из профайлов Загитовой, Косторной и Щербаковой. Но вразумительная публичная позиция федерации – шаг вперед, причем абсолютно правильный и, что немаловажно, своевременный.

ФФКР необходимо отстоять четыре места в финале – для троицы недавних юниорок и Загитовой. Загитовой может серьезно помочь Медведева, у которой неправильное ребро на лутце не мифическое, а что ни на есть настоящее. Благодаря посылу федерации ее ошибку не заметят, и Евгения обойдет Белл с Мияхарой, а Загитова выступит в финале.

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