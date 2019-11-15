Российские фигуристы занимают три первых места по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Победителем первого вида стал Александр Самарин, набравший 92,81 балла. Саша чисто исполнил сложнейший каскад четверной лутц-тройной тулуп, допустил небольшую помарку на тройном акселе и упал с четверного флипа.

Вторым идет Дмитрий Алиев, чей прокат оценили в 90,64 балла. Он исполнил все элементы безошибочно, но не рискнул делать два четверных прыжка и обошелся тулупом в каскаде. Третье место и 87,54 балла – у дебютанта серии Гран-при Макара Игнатова, которой исполнил два квада: сальхов в каскаде и сольный тулуп.

Фигуристы из России оставили позади японца Сому Уно – вице-чемпиона Олимпиады и мира 2018 года.

Самарин и Алиев сохраняют отличные шансы на попадание в финал Гран-при.

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