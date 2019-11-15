В Москве завершился первый день соревнований девушек на этапе Гран-при. По итогам короткой программы лидирует российская спортсменка Евгения Медведева.

Женя показала лучший персональный результат в сезоне – фигуристка набрала 76.93 балла. Второй результат у Александры Трусовой – 74.21. Константинова заняла 11-ю строчку, у нее 53.36 балла.

«Конечно, я рада. Для меня всегда волнительно выступать на родине, будь то этап Гран-при, чемпионат Европы или России. У меня всегда ощущения иные немножко. Нервничала, но рада, что все-таки справилась. Брайан [Орсер] доволен, Трейси [Уилсон] довольна, я довольна. На сегодня с задачей справились», – приводит слова спортсменки корреспондент Eurosport.ru Александр Петров.

Прокаты в произвольной программе пройдут в субботу 16 ноября.

Женя – двукратная чемпионка мира.

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