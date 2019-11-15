Фойе «Мегаспорта» внезапно заполнило оглушительное многоголосое «Ууу!» Вверх взлетели мягкие игрушки – преимущественно медведи. На мгновение показалось, что Евгения Медведева начала исполнение короткой программы прямо в холле, но нет – это всего лишь боевой клич членов фан-клуба фигуристки.

«Наш фан-клуб основан пять лет назад, – рассказал представитель движения. – За последние два года мы были на всех российских турнирах, где была Женя: на открытых прокатах, в Новгороде на Кубке России, на ЧР в Саранске. Главное, чего ждем – улыбки Жени после проката, больше ничего не надо. Шанс обыграть Трусову? Не буду отвечать, девчонки должны кататься. Мы уважаем всех фигуристок, но поддерживаем Женю».

Понять, что именно Медведева главный хедлайнер этапа Гран-при можно было еще по полупустым трибунам днем – на верхнем ярусе висел огромный плакат, посвященный двукратной чемпионке мира. Опасения о том, что высокая цена (стоимость самых дешевых из доступных билетов почти сразу перевалила за 3-4 тысячи рублей) отпугнет людей, не оправдались. Часть билетов раздали бесплатно, но в итоге на женской короткой программе до аншлага не хватило нескольких сотен человек.

Болельщики, подтянувшиеся только к вечеру, пропустили неожиданный российский пьедестал у мужчин. Если от Александра Самарина и Дмитрия Алиева хороших результатов мы были ждать вправе, то Макар Игнатов третьим местом с 87-ю баллами и двумя чистыми четверыми по-настоящему впечатлил. Самое забавное, что у 19-летнего фигуриста будет всего лишь один этап в серии. Зато полная квота есть у Антона Шулепова, который во Франции не добрал по сумме даже до 200 баллов.

Александр Самарин выиграл короткую даже с падением, попутно установив рекорд – его каскад четверной лутц-тройной тулуп получил от судей рекордные надбавки – 5,06 балла. Рекордные не для Александра – вообще в истории. Довольным остался и Алиев, который оказался совсем не против посоревноваться в квадах с Александрой Трусовой: «Было бы интересно. Сашка бы нас иногда натягивала, так сказать... На Сашу равняемся – я, по крайней мере, точно. Она большой молодец».

Заочная битва квадов – уже завтра. К ней наверняка присоединится Шома Уно, выдавший чуть ли не первый хороший прокат в сезоне (пусть и с падением). Больше всего, кажется, был рад Стефан Ламбьель, у которого тот недавно был на сборе. Швейцарец вообще стад одним из героев короткой – его танцы у бортика одновременно с Шомой и Денисом Васильевса вполне были достойны как минимум девяток за компоненты, а каждое появление Стефана на экране сопровождалось овацией.

До выхода на лед Трусовой, Медведевой и компании промежуточное золото взяли еще и Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах. В конкурентах у пары были канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, которые помимо проката покорили зал, сначала отбив пять мальчику, собиравшему игрушки, а потом обняв его коллегу-девочку. Следом вышли Вика с Никитой и откатали на личный рекорд – 86,09. Такое не бьется даже запредельным ми-ми-ми.

Если бы оценки за компоненты формировались с учетом зрительской любви (все равно никто не знает, за что их ставят), то Женя на московском этапе получила бы 15 из 10. Плакаты, флаги, игрушки – персональных болельщиков Медведевой было не меньше половины от всех зрителей. Впрочем, сегодня Медведева была такой форме, что и без этого получила почти 37 баллов второй оценкой. А, самое главное, выдала чистейший прокат, обойдясь без злосчастного лутца.

Евгения МедведеваGetty Images

«Я думаю, что причину все увидели наглядно. Заменили его для стабильности. Если бы лутц был сделан хорошо, то все равно были бы ошибки. Мы с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон решили, что надо вернуться к риттбергеру. И как только мы возвращаемся к риттбергеру, баллы становятся другими», – призналась Женя.

Преображение Жени на московском льду отметил довольный Орсер: «Я рад за Медведеву, ей нужна была хорошая программа. Она все делает хорошо и в тренировках, и в физподготовке. Все сложилось, она была спокойна, порадовала публику, по реакции это чувствовалось».

Зато в битве подарков пока победила Трусова – ей подарили такого огромного медведя, что нести его пришлось Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу.

Александра отстала от Жени на 2,5 балла, а также насмешила публику забавным падением перед стартом программы – улыбалась даже Этери Тутберидзе, а Саша долго из-за смеха не могла зафиксировать тело в начальной позе.

«Не знаю, как это вышло. Наверное, волновалась. Но после этого часть волнения ушла, все засмеялись, и это помогло снять напряжение». Трусова заменила каскад лутц-риттбергер на более простой после тренировки, но даже с упрощенным набором она получила 74 балла. В произвольной, напомню, будет четыре четверных.

На завершающий вид программы – парное катание – показатель зрителей вновь вернулся к утренним значениям. Обидно. Борьба двух лучших русских пар и первое появление новой пары Столбова/Новоселов уж точно должна была пройти при полных трибунах. Первый раунд остался за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. И это несмотря на жесткое падение Дмитрия на разминке – звук столкновения с бортом на секунду оглушил всю арену.

Александра Бойкова и Дмитрий КозловскийGetty Images

Спустя 15 минут пара выдала рекордный для себя прокат – 80,14 баллов. Евгения Тарасова и Владимир Морозов отстают чуть больше, чем на три балла – необъяснимые ошибки партнера на вращении и дорожке после идеальных прыжковых элементов. Ксения Столбова с новым партнером – в тройке, подарив еще один чисто российский подиум и напомнив еще одну важную вещь. Фигурное катание – это далеко не только женская одиночка.

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это неточно

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