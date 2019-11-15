19-летняя российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что находится в лучшей форме за время работы с канадским специалистом Брайаном Орсером. Спортсменка тренируется под руководством тренера с мая 2018-го года.

«Я сейчас в лучшей форме, в которой меня видел Брайан. Делаю все максимально качественно. Насколько он меня видел в какой-либо кондиции. Но делаю уже не так много, как в 15 лет. Тогда у меня все крутилось быстро и хорошо. С рассказами о пубертате и возрасте я немножко не согласна, но надо признать, что сейчас прыгать сложнее, чем раньше, а в 29 лет будет еще сложнее, чем сейчас.

Голова думает по-другому, тело чувствует по-другому, старыми способами ничего не решить. Я и перед выходом на лед все делаю по-другому. Раньше я себя заводила, сейчас успокаиваю», – цитирует фигуристку РИА «Новости».

Женя показала лучший результат в короткой программе на Гран-при России.

Второй результат у Трусовой.

Русских фигуристок топят ради японок и американок. Но Медведева поможет Загитовой выйти в финал

Качай приложение Eurosport для iOS и Android