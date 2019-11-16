Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова поделились мнением о соревнованиях с мужчинами.

Россиянки занимают первые два места на этапе Гран-при в России после короткой программы. Девушек спросили о том, было бы им интересно посоревноваться с представителями мужского фигурного катания, и они дали противоположные ответы.

«Если бы мне сказали кататься «по мужчинам», то нет. Я люблю женское фигурное катание. Я надеюсь, что люди приходят смотреть не только на сложность нашего катания, но и на красивое женское катание, мы выступаем в блестках... Правда, сейчас я не в платье и в блестках, но женское катание – это красивое катание», – приводит слова Медведевой РИА «Спорт».

Трусова же рассказала, что хотела бы посоперничать с Натаном Ченом и Сёмой Уно. Ранее девушка положительно отзывалась о возможности соперничества с мужчинами. «Не знаю, но я хочу. Можно посоревноваться с мужчинами, потому что у них можно прыгать четверной в короткой», – цитирует Трусову Olympic Channel.

Женя показала лучший результат в короткой программе на Гран-при России, у нее 76.93 балла.

Трусова – вторая с результатом 74.21.

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