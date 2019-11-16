Российская фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Москве. Второе место заняла ее соотечественница Евгения Медведева.

После короткой программы Трусова шла на второй строчке и даже упала после четверного сальхова в произвольной, но затем чисто исполнила каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов и заслужила победу. Общий балл Александры составил 234,47.

Медведева по сумме двух программ заработала 225,76 балла – это ее личный рекорд. Евгения лидировала после короткой программы, а в произвольной прыгнула сольные тройные флип, риттбергер и двойной аксель. Кроме того, фигуристка исполнила каскады тройной сальхов – тройной риттбергер, двойной аксель – тройной тулуп – двойной тулуп и тройной флип – тройной тулуп.

Еще одна россиянка – Станислава Константинова – заняла 11-е место, ее результат – 156,94 балла.

Трусова – вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), Мастер спорта России международного класса.

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