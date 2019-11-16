Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе Гран-при в Москве.

В сумме за два проката Синицина и Кацалапов получили 212,15 балла (86,09 за ритм-танец и 126,06 – за произвольный). Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (207,64; 82,56 + 125,08), третье – выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин (185,01; 72,01 + 113,00).

Российский дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов занял шестое место (172,93; 67,04 + 105,89), их соотечественники Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин расположились на предпоследней девятой строчке (164,64; 66,52 + 98,12).

Синицина и Кацалапов – серебряные призеры чемпионата мира (2019) и бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019).

На этапе Гран-при в Китае, прошедшем на прошлой неделе, Синицина и Кацалапов одержали первую победу в карьере на этапах Гран-при.

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