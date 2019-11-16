Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об изучении четверного сальхова и о работе над тройным лутцем.

«Учу ли я четверной? Мне, признаться, немного надоел этот вопрос. Для меня главное – сохранить здоровье, а не прыгать на сломанных костях. Тело у меня хрупкое, нужно следить, во сколько ем и ложусь спать. Конечно, хочу выучить четверной сальхов, но пока не хочется открывать тренировочный процесс.

Мой лутц стал за 2-3 года намного лучше, я не претендую на чистое ребро, чтобы совсем без помарок. Но многие спортсменки исполняют тройной лутц с такой же техникой, как и я. Я понимаю, что у меня уже клеймо внутреннего ребра на лутце. От этого уже никуда не деться, но я все равно над ним работаю и надеюсь, что ошибок будет меньше», – приводит слова Медведевой корреспондент Eurosport.ru Александр Петров.

Медведева заняла второе место на этапе Гран-при в России, показав лучший результат в карьере (225,76 балла).

В произвольной программе Женя прыгнула сольные тройные флип, риттбергер и двойной аксель, а также исполнила каскады тройной сальхов – тройной риттбергер, двойной аксель – тройной тулуп – двойной тулуп и тройной флип – тройной тулуп.

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