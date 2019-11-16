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«Как обыграть Трусову? Никак». Москва увидела лучшую Медведеву, но Саша недосягаема

«Как обыграть Трусову? Никак». Москва увидела лучшую Медведеву, но Саша недосягаема
Александр Петров

12 мин. назад

Трусова слишком хороша.

В день произвольных программ перекупщиков у входа в «Мегаспорт» прибавилось раз в пять. Цены солидные – от 7 тысяч рублей на нижний ярус и 2,5-3 тысячи под крышу (при номинале в 1,5 тысячи). Навариться удалось – ко второй разминке у женщин пустыми оставались только отдельные места.

Первые три места у российских фигуристов зрители увидели уже после первого вида. Разбить монолитную тройку одиночников не смог ни Шома Уно, который выдал лучший прокат в сезоне (правда все равно с двумя падениями), ни Нам Нгуйен, который пролетел с бабочками на прыжках мимо финала Гран-при. Японец, правда, в отличие от канадца, удостоился почти домашнего приема – и это, несмотря на то, что японских болельщиков было заметно меньше, чем год назад (тогда приезжал Юдзуру Ханю).

Баттл четверных между мужчинами и Трусовой остался в пользу Саши – Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Макар Игнатов на троих сделали всего на два четверных больше, чем 15-летняя ученица Тутберидзе. Впрочем, никто из парней этому факту не расстроился: Самарин и Алиев квалифицировались в финал серии, а Макар имеет неплохие шансы на поездку в Турин – все решит этап в Японии. Тройной подиум у мужчин стал первым для России на домашнем Гран-при за 20 лет – тогда в медали вошли Алексей Урманов, Евгений Плющенко, Александр Абт.

В парах итоги Гран-при, кажется, окончательно зафиксировали смену первой российской пары. Бойкова и Козловский выдали второй идеальный прокат за два дня. 229 с половиной балла – это топ уже по мировым меркам. Победа Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стала самой дежурной. В Москву из топовых пар приехали только канадцы Жилль/Порье, но они как уступали по сезону Никите и Виктории, так и по делу проиграли сейчас. Круче российской пары на данный момент только Пападакис и Сизерон.

К женской части гран-при на трибуны подтянулась тяжелая артиллерия. За Трусову пришел болеть целый десант из «Хрустального», включая Алену Косторную, Анну Щербакову и Камилу Валиеву.

Фанаты Медведевой ответили массовостью. Перед началом произвольной члены фан-клуба организованно получили игрушки для Жени. Чтобы после проката двукратной чемпионки мира забомбардировать ими лед.

Медведева была прекрасна. Она выдала лучшее выступление с момента ухода от Тутберидзе: по эмоциями, четкому, а, главное, чистому исполнению элементов. Последние несколько секунд программы утонули в реве трибун – задрожали даже кресла и парапет «Мегаспорта». Почти 149 баллов в произвольной, почти 226 в сумме – личный рекорд по новой системе оценок.

«Лучший прокат в моей карьере. Это первая программа в моей жизни, в которую я вложила душу с самого начала», – сияла Женя.

А потом вышла Трусова: 3 четверных, 2 падения (квад и лутц-риттбергер) и 160 баллов за произвольную. Космическое превосходство Саши в технике нет смысла лишний раз проговаривать – это даже сложно сравнивать с остальными прокатами девушек. Если не другой вид спорта, то точно отдельный подвид.

После такого прыжкового шоу Медведеву вновь спросили и про триксели и квады. И было видно, что Женю тема изрядно утомила: «Мне надоел этот вопрос. Уже много раз говорила журналистам, что делаю максимум для того, чтобы исполнить четверной сальхов. Четкой конкретной даты, когда это может произойти, у меня нет. Это то же самое, что спрашивать, когда я завершу карьеру. Самое главное для меня – сохранить здоровье. Грубо говоря, я не готова на сломанных костях прыгать. Мое тело хрупкое, мне необходимо следить за распорядком дня. Внимательно относиться ко сну, питанию и так далее. Конечно, я хочу сделать четверной, он в планах, но раскрывать секретов о том, как проходит тренировочный процесс, не буду. Делаю все возможное».

Евгения Медведева

Евгения МедведеваGetty Images

Спустя пять минут Трусова подтвердила, что учит тройной аксель. Она издевается?

После прокатов удалось поговорить с комментатором Андреем Журанковым, который честно ответил на главный вопрос женской фигурки: «Как обыгрывать Трусову? Никак. Воспитали вот такую девочку. Можно сэкономить на постановке, на платье, на всем чем угодно – просто отпрыгать этот набор под любую музыку и быть первой. Трусова – девочка, которая катает мужской набор. Вернее, не каждый одиночник его делает. Каскад с риттбергером, с которого она упала – кто его исполняет у мужчин? А каскад четверного и тройного тулупов? Это эксклюзивный мужской набор. Естественно, с ним она в женском одиночном катании без вопросов первая».

Два-три года года назад Медведева с ее прокатом была бы недосягаемой ни для кого. Сейчас же Трусова могла себе позволить еще одно – третье – падение и все равно выиграть. О, дивный новый мир.

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