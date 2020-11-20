Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве.
Причиной стала болезнь, спортсменку не допустили до соревнований по медицинским показаниям. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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Таким образом, в соревнованиях не примут участия фигуристки из группы Этери Тутберидзе. В мужской части группу Этери Георгиевны представит Морис Квителашвили.
- Соревновательная часть этапа Гран-при в Москве пройдет 20-21 ноября.
- 16-летняя Щербакова – чемпионка двух этапов Гран-при сезона-2019/20.
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