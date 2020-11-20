Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал лучший результат в короткой программе московского этапа Гран-при Rostelecom Cup.
По итогам проката Морис чуть-чуть не добрал до сотни – 99,56 балла. Он обошел в тройке лидеров российских фигуристов Петра Гуменника (96,26) и Михаила Коляду (93,34).
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- Произвольную программу фигуристы представят 21 ноября.
- Квителашвили тренируется у Этери Тутберидзе. После снятия Анны Щербаковой Морис стал единственным действующим учеником Этери Георгиевны на Rostelecom Cup.
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