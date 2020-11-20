Фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу одиночниц на этапе Гран-при в Москве. Она опередила Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову.

Прокат Косторной судьи оценили в 78,84 балла – спортсменка не делала элементов ультра-си, но продемонстрировала высокоий уровень исполнения остальных элементов.

Фигурное катание Трусова, Косторная и ни одной действующей ученицы Тутберидзе. Все о Гран-при России ВЧЕРА В 14:28

Туктамышева получила 74,70 балла: фигуристка блестяще прыгнула тройной аксель, но допустила помарку на приземлении тройного флипа, а тулуп в каскаде с тройным лутцем получился только двойным.

Трусовой поставили 70,81 балла. Александра снова не сумела чисто исполнить тройной аксель, на котором также нашли недокрут.

Анна Щербакова не выступила из-за болезни – таким образом, в женском турнире не оказалось ни одной ученицы Этери Тутберидзе.

В сезоне-2020/21 серия Гран-при проходит в национальном формате. Финала не будет.

Фигурное катание Плющенко снял Трусовой президентский номер в Казани после опоздания на поезд 10/11/2020 В 06:52