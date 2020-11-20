Московский этап Гран-при начался не за здравие – за пару часов до старта первого вида стало известно о снятии Анны Щербаковой. Во-первых, это убивало главную интригу: долгожданное воссоединение ТЩК и их первая очная заруба с января не состоялись.

Затем стало понятно, что Этери Тутберидзе осталась без учениц на домашнем этапе. На домашнем этапе, Карл! Который в 2020-м еще и проходит в национальном формате! Евгения Медведева снялась из-за травмы несколько дней назад, Александра Трусова и Алена Косторная в межсезонье ушли к Евгению Плющенко, а Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых еще слишком малы для выступлений во взрослой серии.

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Правда, без оваций Тутберидзе не осталась – мужскую короткую выиграл единственный представитель «Хрустального» Морис Квителашвили. Бронзовый призер чемпионата Европы из Грузии показал невероятно вдохновенный и чистый прокат с двумя четверными прыжками и выбил лучший результат в карьере, получив почти 100 баллов. К сожалению, в зачет эта оценка не пойдет из-за пресловутого национального формата и полностью российской судейской бригады.

Морис Квителашвили Фото: Getty Images

Квителашвили заслуженно обошел Петра Гуменника (один четверной и сложнейший каскад лутц-риттбергер во второй половине) и Михаила Коляду, который упал с четверного тулупа. Другие парни с двумя четверными – Андрей Мозалев и Макар Игнатов – нагрязнили в других элементах программы. А Морис взлетел на вершину промежуточного пьедестала, и в Москве пошел снег. Например, на Олимпиаде-2018 он получил шесть дедашкнов в произвольной за падения.

Так что со Щербаковой?

На фанатских форумах и в комментариях мелькало устрашающее словосочетание «усталостный перелом» и не менее страшное слово «коронавирус». Все прояснила только более-менее официальная информация от «Р-Спорта»: близкие к ситуации источники сообщили, что у Анны диагностирована пневмония.

«Слышал, у Щербаковой было чуть ли не воспаление легких. Уверен, что она готовилась, хотела выступить. Но, видимо, здоровье не позволило», – поделился тренер и постановщик Александр Жулин.

Как откатали остальные девушки?

Короткую программу выиграла Косторная – без тройного акселя, который она так и не восстановила, но с великолепным исполнением элементов: прыжковых и непрыжковых. Ее основная соперница, Александра Трусова, в очередной раз пошла на триксель – и опять не справилась с элементом. Саша упала, а прыжок оказался недокрученным.

В борьбе за третье место Александру обогнала Елизавета Туктамышева, которая тоже не обошлась без ошибок. Лиза открыла программу великолепнейшим тройным акселем, но ошиблась на более простых тройном флипе (степаут) и каскаде тройной лутц-тройной тулуп – тулуп получился только двойным.

Кажется, что снятие Щербаковой отчасти действительно убило интригу – без ее четверных и трикселя Косторной Трусовой будет очень трудно упустить победу. Возможно, Туктамышева наконец презентует на соревнованиях четверной тулуп, но Лиза слишком нестабильна – исполнив сложный элемент, она может потерять баллы на остальных.

Произвольная программа фигуристок состоится 21 ноября и начнется в 19:10 по московскому времени.

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