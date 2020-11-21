Стюарды «Мегаспорта» попросили фигуриста сборной России Александра Галлямова покинуть трибуны из-за отсутствия маски.
Sport24 сообщает, что после победы в короткой программе спортивных пар (21-летний Галлямов выступает в дуэте с Анастасией Мишиной) фигурист остался смотреть выступление одиночниц. Не получилось – его вынудили покинуть вип-трибуну из-за несоблюдения санитарных правил.
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- Мишина и Галлямов захватили промежуточное лидерство с результатом в 79,34 балла.
- Галлямов уже переболел коронавирусом.
- Тройка лидеров у девушек после короткой – Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова.
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