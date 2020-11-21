Sport24 сообщает, что после победы в короткой программе спортивных пар (21-летний Галлямов выступает в дуэте с Анастасией Мишиной) фигурист остался смотреть выступление одиночниц. Не получилось – его вынудили покинуть вип-трибуну из-за несоблюдения санитарных правил.