Этап Гран-при в Москве завершился произвольной программой одиночниц. Победительницей стала Елизавета Туктамышева, второе место заняла Алена Косторная, третьей сенсационно стала Анастасия Гулякова. Александра Трусова не попала в топ-3 и остановилась на четвертом месте.

Два проката Туктамышевой оценили в 223,39 балла. Лиза исполнила два тройных акселя – в каскаде с двойным тулупом и сольный. На одиночном трикселе фигуристка допустила степ-аут.

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Прокату Косторной (без элементов ультра-си и падений) поставили 141,94 балла, за обе программы Алена получила 220,78 балла. Гулякова, представляющая группу Алексея Мишина, набрала 199,03 балла в сумме.

Александра Трусова не попала в тройку, получив 198,93 балла за обе программы. Она пошла на четыре четверных, но исполнила только один – тулуп в каскаде. Со второго тулупа, сальхова и лутца Александра упала. Также было падение с тройноого прыжка.

Победители в других видах – Михаил Коляда, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Финал Гран-при не состоится, так как серия проходит в национальном формате, а два этапа были отменены.

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